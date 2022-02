Loredana Bertè | chi era l’ex marito miliardario Roberto Berger | “Era troppo misterioso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022)ha avuto una vita sentimentale ricca e tormentata. I suoi amori sono spesso nati da una passione improvvisa e si sono consumati con celerità. Sicuramente in tanti ricorderanno il matrimonio con il tennista Borg, finito dopo 6 anni in maniera rocambolesca, ma prima di queste nozze lasi era già sposata una volta con. Nessuno sa com’è cominciata la loro relazione d’amore, fatto sta che nel 1983 i due convolarono improvvisamente a nozze sulle Isole Vergini. Fino a quel momento non c’erano state notizie di una loro frequentazione ed i media non avevano la minima idea di chi fosse quell’uomo. Si è scoperto con il passare del tempo cheera 10 anni più giovane died era il figlio delTommaso ...