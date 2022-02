LIVE – Travaglia-Ymer 4-6, 5-4 quarti di finale Atp Pune 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Stefano Travaglia e Elias Ymer, valevole per i quarti di finale dell’Atp 250 di Pune 2022. Dopo un ottimo inizio di percorso sul cemento indoor indiano, avendo eliminato due tennisti padroni di casa, l’ascolano proverà ad avere la meglio sul giovane opponente svedese, fratello minore del più affermato Mikael. La velocità di palla del nordico Ymer non è però da sottovalutare, come ben mostrato durante l’ultima edizione della Coppa Davis. Travaglia, però, è volenteroso di riscattare il cattivo andamento della stagiones corsa, ripetendo le gesta degli anni precedenti: match da non perdere. Sportface.it seguirà il confronto in questione e offrirà aggiornamenti in tempo reale ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ile latestuale della sfida tra Stefanoe Elias, valevole per ididell’Atp 250 di. Dopo un ottimo inizio di percorso sul cemento indoor indiano, avendo eliminato due tennisti padroni di casa, l’ascolano proverà ad avere la meglio sul giovane opponente svedese, fratello minore del più affermato Mikael. La velocità di palla del nordiconon è però da sottovalutare, come ben mostrato durante l’ultima edizione della Coppa Davis., però, è volenteroso di riscattare il cattivo andamento della stagiones corsa, ripetendo le gesta degli anni precedenti: match da non perdere. Sportface.it seguirà il confronto in questione e offrirà aggiornamenti in tempo reale ...

