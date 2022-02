LIVE – Sonego-Ramos Vinolas 2-3, quarti di finale Atp Cordoba 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Lorenzo Sonego e Albert Ramos-Vinolas, valevole per i quarti di finale dell’Atp 250 di Cordoba 2022. Dopo il complesso esordio sul rosso argentino, conclusosi con una vittoria al termine di una dura lotta in tre set con Roberto Carballes Baena, l’azzurro tenterà di piegare anche la resistenza di un altro spagnolo, Ramos appunto. L’iberico ha invece superato senza problemi Andrej Martin e Juan Pablo Varillas, guadagnando la possibilità di giocare le proprie carte per un posto in semifinale a Cordoba. In generale, la resa con servizio e dritto del torinese sarà probabilmente fondamentale per le sorti dell’incontro. Sportface.it garantirà ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Albert, valevole per ididell’Atp 250 di. Dopo il complesso esordio sul rosso argentino, conclusosi con una vittoria al termine di una dura lotta in tre set con Roberto Carballes Baena, l’azzurro tenterà di piegare anche la resistenza di un altro spagnolo,appunto. L’iberico ha invece superato senza problemi Andrej Martin e Juan Pablo Varillas, guadagnando la possibilità di giocare le proprie carte per un posto in semi. In generale, la resa con servizio e dritto del torinese sarà probabilmente fondamentale per le sorti dell’incontro. Sportface.it garantirà ...

Advertising

MARIANA644888 : RT @federtennis: Ci siamo!! Una giornata di esordi in casa Italia: Volandri, Sinner e Sonego nella sua Torino! Siamo live per la sfida tra… - livetennisit : ATP 250 Montpellier e Cordoba: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Sonego a Cordoba… - federtennis : Quarti di finale in scena, 3 italiani cercano un posto in SF! ?? Pune???? #Musetti ?? Majchrzak - LIVE su… - Fprime86 : RT @federtennis: Azzurri in campo oggi, live su @SuperTennisTv : ???? Pune ? 12:00 Bhambri ?? Travaglia ???? Cordoba ? 20:30 Sonego ?? Carba… - federtennis : Azzurri in campo oggi, live su @SuperTennisTv : ???? Pune ? 12:00 Bhambri ?? Travaglia ???? Cordoba ? 20:30 Sonego… -