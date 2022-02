LIVE Sci di fondo, Skiathlon donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Johaug subito in cerca d’oro. Italia, in quattro al via (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist – La presentazione Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Skiathlon femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022, prima gara del programma a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. Siamo al primo momento in cui Therese Johaug mette in scena la propria caccia ai grandi obiettivi che si è posta per questa rassegna olimpica. Forse solo Frida Karlsson, in quota Svezia, è in grado di mettere in piedi una potenziale resistenza, anche se quest’anno di gare combattute se ne son viste. Certo, non si è avuta un’esatta alta frequenza di Skiathlon, ma tant’è. quattro le Italiane ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la startlist – La presentazione Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladellafemminile delledi2022, prima gara del programma a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di. Siamo al primo momento in cui Theresemette in scena la propria caccia ai grandi obiettivi che si è posta per questa rassegna olimpica. Forse solo Frida Karlsson, in quota Svezia, è in grado di mettere in piedi una potenziale resistenza, anche se quest’anno di gare combattute se ne son viste. Certo, non si è avuta un’esatta alta frequenza di, ma tant’è.lene ...

