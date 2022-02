LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: buone indicazioni da Paris e Innerhofer, bene gli austriaci, si nasconde Odermatt (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.34 Ha perso tanto nel finale Cochran-Siegle: 2?68 di ritardo, anche se l’americano non si è preso rischi concreti. 5.32 Sciando con margine, Kilde vola in testa con sei centesimi di vantaggio su Franz. Il norvegese scia con una tranquillità disarmante. 5.30 Un secondo di ritardo da Max Franz per Marsaglia: il romano sembra apprezzare questa pista, anche se deve rimettere qualcosa apposto nella parte alta. 5.28 L’americano Bryce Bennett, vincitore in Val Gardena, non ha fatto la differenza nel finale e si inserisce in undicesima posizione. 5.26 Chiude a mezzo secondo il canadese Crawford che ha saltato una porta in alto ed aveva guadagnato in modo esponenziale. 5.25 Lo svizzero Hintermann non ha spinto particolarmente nel tratto finale: terza posizione subito dietro a Paris. 5.24 Max Franz, ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.34 Ha perso tanto nel finale Cochran-Siegle: 2?68 di ritardo, anche se l’americano non si è preso rischi concreti. 5.32 Sciando con margine, Kilde vola in testa con sei centesimi di vantaggio su Franz. Il norvegese scia con una tranquillità disarmante. 5.30 Un secondo di ritardo da Max Franz per Marsaglia: il romano sembra apprezzare questa pista, anche se deve rimettere qualcosa apposto nella parte alta. 5.28 L’americano Bryce Bennett, vincitore in Val Gardena, non ha fatto la differenza nel finale e si inserisce in undicesima posizione. 5.26 Chiude a mezzo secondo il canadese Crawford che ha saltato una porta in alto ed aveva guadagnato in modo esponenziale. 5.25 Lo svizzero Hintermann non ha spinto particolarmente nel tratto finale: terza posizione subito dietro a. 5.24 Max Franz, ...

