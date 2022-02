LIVE – Pattinaggio artistico, team event prima giornata: Pechino 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 4 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della prima giornata del team event di Pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’Italia schiera Daniel Grassl nel singolo, Charlene Guigrand e Marco Fabbri nella rhythm dance e infine Nicole Della Monica e Matteo Guarise nel programma corto delle coppie d’artistico. Appuntamento nella notte italiana di venerdì 4 febbraio: si inizia alle ore 2.55 con il programma corto maschile, alle 4.35 la danza e poi alle 6.15 lo short program delle coppie. Tutte le prove saranno seguite da Sportface.it con una DIRETTA scritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV Pechino 2022: IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Latestuale delladeldiai Giochi Olimpici invernali di. L’Italia schiera Daniel Grassl nel singolo, Charlene Guigrand e Marco Fabbri nella rhythm dance e infine Nicole Della Monica e Matteo Guarise nel programma corto delle coppie d’. Appuntamento nella notte italiana di venerdì 4 febbraio: si inizia alle ore 2.55 con il programma corto maschile, alle 4.35 la danza e poi alle 6.15 lo short program delle coppie. Tutte le prove saranno seguite da Sportface.it con unascritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV: IL ...

