LIVE Pattinaggio artistico | Team Event Pechino 2022 in DIRETTA | Russia davanti | delude il Canada | attesa per Grassl

(Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.39: Bene i tre elementi di salto per il campione europeo che svolge al meglio il suo compito. Solo qualche piccola sbavatura 3.35: Il secondo gruppo scatta con il russo Mark Kondratiuk, 20 anni, di Podolsk. E’ allenato tra Mosca e Kislovodosk da Svetlana Sokolovskaia e Lilia Biktagirova. Campione d’Europa in carica, è al debutto olimpico. Si esibisce su un medley della colonna sonora di Magnificent Century: Kösem Opening Theme di Aytekin Ata?, Silence of the Clouds di Aytekin Ata? e Sound Of Darbuka di Yasar Akpence 3.27: Il cinese Jin Boyang totalizza un punteggio di 82.87 (43.91+38.96) e la Cina va al comando 3.25: Cade sul quadruplo Toeloop Jin, poi si rimette in carreggiata, andrà in testa 3.22: Si chiude il primo gruppo con il padrone di casa Boyang Jin. Nato a Harbin 24 anni fa, vive a ...