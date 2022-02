LIVE Olimpiadi Pechino 2022, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: Italia penultima a sfilare, Michela Moioli portabandiera! (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE DI INGRESSO NELLA Cerimonia d’apertura E QUANDO SFILA L’Italia 12.58: La compagine del Bel Paese uscirà dunque alla fine, dietro alla portabandiera Michela Moioli (snowboard campionessa olimpica a PyeongChang 2018), che ha preso il posto all’ultimo di Sofia Goggia, impegnata nella riabilitazione dopo l’infortunio subito a Cortina due settimane fa. 12.56: L’uscita della squadra cinese sarà preceduta eccezionalmente dall’Italia, che ospiterà le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’Italia sfilerà dunque per 90ma, penultima nell’ordine di uscita. 12.53: La Cina la chiuderà in qualità di Paese ospitante: l’atleta di Skeleton femminile Zhao Dan e il ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE DI INGRESSO NELLAE QUANDO SFILA L’12.58: La compagine del Bel Paese uscirà dunque alla fine, dietro alla portabandiera(snowboard campionessa olimpica a PyeongChang 2018), che ha preso il posto all’ultimo di Sofia Goggia, impegnata nella riabilitazione dopo l’infortunio subito a Cortina due settimane fa. 12.56: L’uscita della squadra cinese sarà preceduta eccezionalmente dall’, che ospiterà ledi Milano-Cortina 2026. L’sfilerà dunque per 90ma,nell’ordine di uscita. 12.53: La Cina la chiuderà in qualità di Paese ospitante: l’atleta di Skeleton femminile Zhao Dan e il ...

