LIVE – Italia-Repubblica Ceca 9-1, Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto (Di venerdì 4 febbraio 2022) La diretta testuale di Italia-Repubblica Ceca, sesta sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Altra grande battaglia per la coppia azzurra formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner, che tornerà sul ghiaccio del National Aquatics Center alle ore 6.35. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL'Italia IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Repubblica Ceca 9-1 (DOPO QUATTRO END) 07.22 – ALTRI QUATTRO PUNTI ItaliaNI! MOSANER E CONSTANTINI DA SOGNO: 9-1 PER L'Italia A META' GARA 07.16 – In questo quarto ...

