LIVE Italia-Repubblica Ceca 9-1 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: gli azzurri volano a metà gara! (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.31 Arriva un triplo take-out chirurgico di Amos Mosaner! curling – 07.29 Dopo la pausa la Rep. Ceca riparte meglio, con un buon draw di Zuzana Paulova. 07.23 SIIII!!!!! Ottimo draw di Stefania Constantini, quattro punti per gli azzurri!!! Italia-Repubblica Ceca 9-1. 07.20 Sbaglia l'ultimo tiro la Ceca Zuzana Paulova, l'Italia può marcare quattro punti! 07.15 Non riesce il doppio take out alla Rep. Ceca, Amos Mosaner va a piazzarsi sul bottone. 07.13 Ottimo draw di Stefania Constantini in apertura di quarto end. 07.11 NO! La Ceca Zuzana Paulova va a punto con l'ultima stone del terzo end. Italia-Repubblica ...

