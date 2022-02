LIVE Italia-Repubblica Ceca 10-1 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: gli azzurri rubano la mano nel quinto end! (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE curling – 07.41 Stefania Constantini riparte con un ottimo draw nel sesto end, ma Zuzana Paulova risponde bene. 07.38 SIIII!!!!! Sbaglia Zuzana Paulova, gli azzurri rubano la mano nel quinto end!!!! Italia-Repubblica Ceca 10-1. 07.35 Stefania Constantini mette una guardia a protezione dell’unico punto Italiano, ma la Repubblica Ceca può marcare tre punti. 07.31 Arriva un triplo take-out chirurgico di Amos Mosaner! 07.29 Dopo la pausa la Rep. Ceca riparte meglio, con un buon draw di Zuzana Paulova. 07.23 SIIII!!!!! Ottimo draw di Stefania Constantini, quattro punti per gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA– 07.41 Stefania Constantini riparte con un ottimo draw nel sesto end, ma Zuzana Paulova risponde bene. 07.38 SIIII!!!!! Sbaglia Zuzana Paulova, glilanel!!!10-1. 07.35 Stefania Constantini mette una guardia a protezione dell’unico puntono, ma lapuò marcare tre punti. 07.31 Arriva un triplo take-out chirurgico di Amos Mosaner! 07.29 Dopo la pausa la Rep.riparte meglio, con un buon draw di Zuzana Paulova. 07.23 SIIII!!!!! Ottimo draw di Stefania Constantini, quattro punti per gli ...

Advertising

Rvaticanaitalia : Dalle ore 8.10 #Radiovaticanaconvoi sul #festival della musica cristiana #live da #sanremo: 105 a Roma in Fm, Dab+… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - Italia_Notizie : Pechino 2022: Olimpiadi invernali live e on demand su Discovery+ - FFDelzio : RT @rtl1025: ?? 'Oggi in #Italia gli animali domestici hanno superato il numero degli Italiani stessi: circa 62 milioni. E' una notizia sicu… -