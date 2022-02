LIVE Italia-Norvegia 9-8 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: ultimo end, azzurri per la vittoria (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.12 Italia-Norvegia 11-8. Bellissima vittoria degli azzurri! Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto i vice campioni del mondo! Meritatissima affermazione, al termine di una partita controllata per larghi tratti. TERZA vittoria CONSECUTIVA PER L’Italia! 03.11 VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ENTRAAAAAAAAAAAAAAAA! Staffilata di Constantini, toglie la stone avversaria, l’Italia marca il doppio punto e VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 03.10 La Norvegia piazza la guardia corta. ultimo tiro per Costantini, deve andare a togliere la stone avversaria nel cuore della casa per vincere la partita. 03.09 Mosaner toglie la guardia dentro la casa. Ora ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.1211-8. Bellissimadegli! Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto i vice campioni del mondo! Meritatissima affermazione, al termine di una partita controllata per larghi tratti. TERZACONSECUTIVA PER L’! 03.11 VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ENTRAAAAAAAAAAAAAAAA! Staffilata di Constantini, toglie la stone avversaria, l’marca il doppio punto e VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 03.10 Lapiazza la guardia corta.tiro per Costantini, deve andare a togliere la stone avversaria nel cuore della casa per vincere la partita. 03.09 Mosaner toglie la guardia dentro la casa. Ora ...

