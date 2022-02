LIVE Italia-Norvegia 5-6 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: un solo punto per gli scandinavi nel quarto end (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.20: Ancora un errore di Constantini nell’ultimo tiro ma non ne approfitta la Norvegia che riesce a conquistare un solo punto. Gli scandinavi chiudono avanti la prima parte di gara: 6-5 2.17: Una stone norvegese a punto quando mancano gli ultimi due tiri 2.13: Tre stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi sei tiri dell’end ma non c’è più la guardia centrale 2.09: L’Italia prende i due punti, di giustezza e pareggia il conto dopo 3 end. Italia-Norvegia 5-5 2.05: Due stone azzurre a punto a tre tiri dal termine del terzo end, Italia di mano 2.01: Ci sono due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri del ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.20: Ancora un errore di Constantini nell’ultimo tiro ma non ne approfitta lache riesce a conquistare un. Glichiudono avanti la prima parte di gara: 6-5 2.17: Una stone norvegese aquando mancano gli ultimi due tiri 2.13: Tre stone azzurre aquando mancano gli ultimi sei tiri dell’end ma non c’è più la guardia centrale 2.09: L’prende i due punti, di giustezza e pareggia il conto dopo 3 end.5-5 2.05: Due stone azzurre aa tre tiri dal termine del terzo end,di mano 2.01: Ci sono due stone azzurre adopo i primi 4 tiri del ...

