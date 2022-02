LIVE Italia-Norvegia 5-5 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: gli azzurri si riprendono e pareggiano il conto al terzo end (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.09: L’Italia prende i due punti, di giustezza e pareggia il conto dopo 3 end. Italia-Norvegia 5-5 2.05: Due stone azzurre a punto a tre tiri dal termine del terzo end, Italia di mano 2.01: Ci sono due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end 1.56: Gli azzurri hanno sbagliato tutto quello che potevano in questo secondo end e si sono fatti superare dai norvegesi che hanno messo a segno 5 punti: Italia-Norvegia 3-5 1.55: In arrivo 5 punti per la Norvegia, ha sbagliato anche Constantini 1.52: Errore grave di Mosaner che toglie la stone centrale dell’Italia che ora rischia di subire tanti ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.09: L’prende i due punti, di giustezza e pareggia ildopo 3 end.5-5 2.05: Due stone azzurre a punto a tre tiri dal termine delend,di mano 2.01: Ci sono due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri delend 1.56: Glihanno sbagliato tutto quello che potevano in questo secondo end e si sono fatti superare dai norvegesi che hanno messo a segno 5 punti:3-5 1.55: In arrivo 5 punti per la, ha sbagliato anche Constantini 1.52: Errore grave di Mosaner che toglie la stone centrale dell’che ora rischia di subire tanti ...

