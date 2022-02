LIVE Italia-Norvegia 3-5 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: che reazione degli scandinavi! 5 punti nel secondo end (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.01: Ci sono due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end 1.56: Gli azzurri hanno sbagliato tutto quello che potevano in questo secondo end e si sono fatti superare dai norvegesi che hanno messo a segno 5 punti: Italia-Norvegia 3-5 1.55: In arrivo 5 punti per la Norvegia, ha sbagliato anche Constantini 1.52: Errore grave di Mosaner che toglie la stone centrale dell’Italia che ora rischia di subire tanti punti 1.50: Italia a punto quando mancano 5 tiri alla fine del secondo end 1.41: L’errore della Norvegia all’ultimo tiro che si infrange sulla guardia e l’Italia vola sul 3-0 con mano rubata! ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.01: Ci sono due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end 1.56: Gli azzurri hanno sbagliato tutto quello che potevano in questoend e si sono fatti superare dai norvegesi che hanno messo a segno 53-5 1.55: In arrivo 5per la, ha sbagliato anche Constantini 1.52: Errore grave di Mosaner che toglie la stone centrale dell’che ora rischia di subire tanti1.50:a punto quando mancano 5 tiri alla fine delend 1.41: L’errore dellaall’ultimo tiro che si infrange sulla guardia e l’vola sul 3-0 con mano rubata! ...

