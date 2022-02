LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: gli azzurri sfidano i campioni del mondo (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Norvegia – La cronaca di Italia-Repubblica Ceca Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Secondo impegno di giornata per la nostra Nazionale, che nella primissima mattinata Italiana ha affrontato il fanalino di coda Australia. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese per un incontro da brividi: la coppia tricolore sarà infatti chiamata a fronteggiare i campioni del ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Norvegia – La cronaca di-Repubblica Ceca Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per il torneo didoppioalleInvernali di2022. Secondo impegno di giornata per la nostra Nazionale, che nella primissima mattinatana ha affrontato il fanalino di coda Australia. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese per un incontro da brividi: la coppia tricolore sarà infatti chiamata a fronteggiare idel ...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - PaoloGraziano13 : RT @DeFi_Italia: ?? Ecco il nostro primo ???????????????? ! Vuoi il cappellino originale firmato DeFi Italia? Ecco le regole per partecipare: – Seg… - Emergenza24 : [05.02-00:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -