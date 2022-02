LIVE Atletica, World Indoor Berlino in DIRETTA: Marcell Jacobs domina in 6?51, il video. “Punto al record europeo” (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE video: RIVIVIAMO LA GARA DI Marcell Jacobs LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Marcell Jacobs Marcell Jacobs: “NON MI ACCONTENTO MAI. VOGLIO IL record europeo E ARRIVARE AL TOP AI MONDIALI” PAOLO CAMOSSI: “OGGI L’IMPORTANTE ERA VINCERE” 19.45 La nostra DIRETTA LIVE del meeting di Berlino finisce qui. Grazie per averci seguito in questo ritorno di Marcell Jacobs e rimanete con noi per analisi e dichiarazioni del campione olimpico dopo la prima uscita stagionale. Un caro saluto e buona serata a tutti! 19.43 L’obiettivo per Jacobs è prepararsi al top per i Mondiali ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: RIVIVIAMO LA GARA DILA CRONACA DELLA VITTORIA DI: “NON MI ACCONTENTO MAI. VOGLIO ILE ARRIVARE AL TOP AI MONDIALI” PAOLO CAMOSSI: “OGGI L’IMPORTANTE ERA VINCERE” 19.45 La nostradel meeting difinisce qui. Grazie per averci seguito in questo ritorno die rimanete con noi per analisi e dichiarazioni del campione olimpico dopo la prima uscita stagionale. Un caro saluto e buona serata a tutti! 19.43 L’obiettivo perè prepararsi al top per i Mondiali ...

