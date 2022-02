LIVE Atletica | World Indoor Berlino 2022 in DIRETTA | alle 18 15 Marcell Jacobs torna in pista!

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 Partono male a 5.70 il polacco Lisek e il tedesco Lita Baehre. 17.50 Da sottolineare anche la presenza di Khaddi Sagnia, svedese che ha come personal record 6.92. 17.48 Stanno entrando le protagoniste del salto in lungo femminile: dopo la comparsata nei 60 metri, Malaika Mihambo, campionessa del mondo ed olimpica, punta ad un altro risultato oltre i sette metri. 17.45 Eliminato anche l’olandese Koppelaar: rimangono sei atleti in gara. 17.43 Fuori il tedesco Blech che si era già salvato per il rotto della cuffia a 5.45: prima eliminazione di questa gara. 17.41 Lightfoot, dopo l’entrata a 5.45, decide di saltare 5.59. 17.40 Comincia subito bene Duplantis a 5.59: misura passata con amplissimo margine. Lo svedese ha scaldato i motori. 17.39 Bravo anche il filippino Obiena: 5.59 superati da parte sua. 17.37 ...