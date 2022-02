L’ex fidanzato di Maria Chiara Giannetta confessa: “Era cambiata” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da qualche settimana è andato in onda Blanca, l’ultima fiction di Rai1 prima della pausa natalizia. La serie tv Blanca ha ottenuto ascolti incredibili e Maria Chiara Giannetta è nel pieno del successo. A parlare adesso, però, è L’ex fidanzato di Maria Chiara Giannetta, sulle pagine di Di Più. Il filosofo e regista Edoardo Ferraro svela alcuni retroscena sulL’ex e sulla loro storia. L’attrice, a detta di Edoardo, l’avrebbe lasciato quando ha ottenuto il ruolo in Don Matteo che le ha cambiato la vita. Alla domanda se ci sia rimasto male Edoardo dice: “Non ne sarebbe valsa la pena. Non ci rimasi male perché capii che non era più innamorata di me visto che si rifidanzò subito dopo quella firma. Del resto potevo aspettarmelo, Mari, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da qualche settimana è andato in onda Blanca, l’ultima fiction di Rai1 prima della pausa natalizia. La serie tv Blanca ha ottenuto ascolti incredibili eè nel pieno del successo. A parlare adesso, però, èdi, sulle pagine di Di Più. Il filosofo e regista Edoardo Ferraro svela alcuni retroscena sule sulla loro storia. L’attrice, a detta di Edoardo, l’avrebbe lasciato quando ha ottenuto il ruolo in Don Matteo che le ha cambiato la vita. Alla domanda se ci sia rimasto male Edoardo dice: “Non ne sarebbe valsa la pena. Non ci rimasi male perché capii che non era più innamorata di me visto che si rifidanzò subito dopo quella firma. Del resto potevo aspettarmelo, Mari, la ...

