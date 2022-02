(Di venerdì 4 febbraio 2022) Che ilsia uno dei colori preferiti didi Spana lo sapevamo da tempo. La ‘Reina’ ama sfoggiare capi di questo colore che si sposano perfettamente con la sua carnagione illuminandola discretamente. E dopo la serie di completi e tailleur nei toni del blu e del nero, un tocco di luce ci serviva proprio. Così, in occasione del Forum contro il cancro organizzato dall’AECC in occasione della giornata mondiale,Ortìz ha sfoggiato una magnificaditargata Carolina Herrera. Vi raccomandiamo... Il tailleur con gonna floreale, ufficialmente il look preferito diOrtiz Si tratta di un capo unico, a girocollo, che presenta delle linee orizzontali appena accennate. I bottoni, ton sur ton, sono ...

Advertising

zazoomblog : Letizia di Spagna conquista con la giacca di pelle (rosso fuoco) - #Letizia #Spagna #conquista #giacca - infoitsport : Letizia di Spagna conquista con la giacca di pelle (rosso fuoco) - monarchico : La #Regina #Letizia di #Spagna presiede la presentazione del #rapporto sulla #disuguaglianza legata al #cancro… - lillydessi : Letizia Ortiz, gonna in pelle con spacco vertiginoso: la Regina di Spagna è una bomba - Solonotizie24… - lillydessi : Letizia di Spagna, la giacca in pelle rossa è una favola seducente - DiLei -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna

diè un'icona di stile e indossa con classe quasi ogni cosa. Ma c'è un colore che distingue il suo stile, il rosso. Se poi è abbinato alla pelle, diventa la Regina rock. E questo accade ...Secondo il parere di un esperto, infatti, anche la reginadinasconderebbe dei segreti di bellezza. Charlene di Monaco ' sfigurata' dalla chirurgia estetica? Su Charlene di Monaco ...Che il rosso sia uno dei colori preferiti di Letizia di Spana lo sapevamo da tempo. Così, in occasione del Forum contro il cancro organizzato dall’AECC in occasione della giornata mondiale, Letizia ...Letizia di Spagna conclude la sua settimana di lavoro partecipando a un evento per lei fondamentale, il Forum contro il cancro organizzato dall’AECC in occasione della giornata mondiale.