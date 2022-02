L’epidemiologo Bonanni | «Vi spiego perché possiamo essere ottimisti sulla fine della pandemia»

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri l’Oms ha certificato che la tregua nei contagi da Coronavirus puòil preludio alla. Paolo, epidemiologo, professore ordinario di Igiene all’Università di Firenze, spiega oggi in un’intervista al CorriereSeraè possibile: «È un ottimismo da prendere sempre con un certo margine d’insicurezza, però è abbastanza ragionevole nel senso che nonpensare di continuare ad avere una circolazione di virus e varianti come l’abbiamo avuta negli ultimi due anni. Fondamentalmente per un aspetto: l’avvento di Omicron con la contagiosità molto elevata che ha avuto, e quindi con tutti i casi che ha provocato, ha determinato una immunità naturale che si è ...