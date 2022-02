L’elisir d’amore | in onda su rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Opera di Gaetano Donizzetti,è l’opera che terrà compagnia gli amanti del teatro nel venerdì di Rai 5. Si tratta di una storica edizione che lascia sempre di stucco gli amanti dell’opera. Questo specifico allestimento è stato a suo tempo curato nella direzione dell’orchestra dal Maestro Armando La Rosa Parodi. La trama La trama si concentra tutta sulle vicende di un umile contadino Nemorino, che prova dei sentimenti per Adina ma non sa come fare per dichiararsi. La situazione va in un certo modo, finché gli equilibri non vengono del tutto guastati dall’arrivo di Dulcamara (il ciarlatano tipico delle opere di Donizetti). Quest’ultimo millantando di essere un dottore – dà a Nemorino un fantomatico elisir. Con questa pozione dovrebbe riuscire conquistare la sua giovane amata. Il cast L’opera è andata in scena per ...