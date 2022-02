L’Egitto ha battuto il Camerun | giocherà contro il Senegal nella finale della Coppa d’Africa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 febbraio 2022) I compagni di squadra del Liverpool Mohamed Salah e Sadio Mane, due dei principali attaccanti del calcio africano, si affronteranno come rivali per il titolo continentale. Salah non ha nemmeno avuto la possibilità di tirare un rigore pervittoria per 3-1ilnelle semifinaligiovedì, dopo che i padroni di casa non sono riusciti a segnare tre volte dal punto. Come è andata la semiÈ stata la mancanza di Clinton N’Jie a garantire il progresso deldopo che i sette volte campioni ...