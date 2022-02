Le ultime 24 ore film stasera in tv 4 febbraio: cast, trama, streaming (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le ultime 24 ore è il film stasera in tv venerdì 4 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Le ultime 24 ore film stasera in tv: cast La regia è di Brian Smrz. Il cast è composto da Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Anderson, Xu Qing, Liam Cunningham, Nathalie Boltt, Tanya van Graan, Hakeem Kae-Kazim. Le ultime 24 ore film stasera in tv: trama In seguito a un intervento chirurgico sperimentale, il killer Travis Conrad viene riportato in vita per un solo giorno e al suo risveglio si accorge di avere un timer ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le24 ore è ilin tv venerdì 42022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcune curiosità sul. SCOPRI COSA C’È IN TV Le24 orein tv:La regia è di Brian Smrz. Ilè composto da Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Anderson, Xu Qing, Liam Cunningham, Nathalie Boltt, Tanya van Graan, Hakeem Kae-Kazim. Le24 orein tv:In seguito a un intervento chirurgico sperimentale, il killer Travis Conrad viene riportato in vita per un solo giorno e al suo risveglio si accorge di avere un timer ...

