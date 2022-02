Le Olimpiadi solo "un caso"? Marcell Jacobs torna dopo 6 mesi e vince di nuovo: "Sì, ero teso" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il grande ritorno di Marcell Jacobs. Il velocista azzurro, doppio oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 e nella 4x100, ricomincia da dove aveva finito: vincendo. I 60 metri del meeting Istaf indoor di Berlino non sono esattamente i Giochi, ma l'importante era ripartire col piede giusto dopo tanta gloria e veleni. "Si, c'era tensione, sei mesi sono tanti ed era la mia prima gara dopo l'oro olimpico ma se comincia così ora si può solo migliorare". E' stato questo il primo commento a caldo del 27enne, che si è aggiudicato lo sprint in 6"51. Lo sprinter nato da papà texano e mamma italiana, allenato dall'ex triplista Paolo Camossi e che sui 100 metri vanta 9"80 (record italiano corso nella gara dell'oro olimpico di Tokyo), oggi ha fatto meglio del debutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il grande ritorno di. Il velocista azzurro, doppio oro alledi Tokyo nei 100 e nella 4x100, ricomincia da dove aveva finito:ndo. I 60 metri del meeting Istaf indoor di Berlino non sono esattamente i Giochi, ma l'importante era ripartire col piede giustotanta gloria e veleni. "Si, c'era tensione, seisono tanti ed era la mia prima garal'oro olimpico ma se comincia così ora si puòmigliorare". E' stato questo il primo commento a caldo del 27enne, che si è aggiudicato lo sprint in 6"51. Lo sprinter nato da papà texano e mamma italiana, allenato dall'ex triplista Paolo Camossi e che sui 100 metri vanta 9"80 (record italiano corso nella gara dell'oro olimpico di Tokyo), oggi ha fatto meglio del debutto ...

