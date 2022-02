Le Olimpiadi invernali sono il nuovo fronte della guerra fredda tra Usa e Cina? (Di venerdì 4 febbraio 2022) È il giorno della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali, anche se le competizioni ufficiali sono già iniziate. È uno di quei momenti dell’anno in cui lo sport è capace di creare storie bellissime, raccontare vicende umane, gesti atletici, colpi di scena sorprendenti. Le Olimpiadi di Pechino, però, sono già diventate un affare geopolitico. Da mesi alcuni governi hanno annunciato un boicottaggio diplomatico dei Giochi, principalmente a causa della repressione cinese ai danni della popolazione uigura, nello Xinjiang, regione nord-occidentale del Paese. Dopo gli attivisti e le istituzioni nazioni di diversi Stati, adesso il focus dell’attenzione si sta spostando sulle molte aziende che fanno affari con Pechino sfruttando la visibilità dei Giochi, e che di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 febbraio 2022) È il giornocerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, anche se le competizioni ufficialigià iniziate. È uno di quei momenti dell’anno in cui lo sport è capace di creare storie bellissime, raccontare vicende umane, gesti atletici, colpi di scena sorprendenti. Ledi Pechino, però,già diventate un affare geopolitico. Da mesi alcuni governi hanno annunciato un boicottaggio diplomatico dei Giochi, principalmente a causarepressione cinese ai dannipopolazione uigura, nello Xinjiang, regione nord-occidentale del Paese. Dopo gli attivisti e le istituzioni nazioni di diversi Stati, adesso il focus dell’attenzione si sta spostando sulle molte aziende che fanno affari con Pechino sfruttando la visibilità dei Giochi, e che di ...

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - zazoomblog : Cerimonia d’apertura Olimpiadi Invernali 2022 oggi: orario tv streaming programma in chiaro ordine d’ingresso -… - QdSit : ???????? ??????????????... 1948 - Nino Bibbia, oro nello skeleton alle Olimpiadi di St. Moritz, è il primo campione olimpico i… -