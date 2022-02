Le Iene | Belen alla conduzione | salta il ritorno di Alessia Marcuzzi

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nientedia Mediaset, sarà infattiRodriguez a prendere il suo posto al timone de Le, al fianco di Teo Mammuccari. Ilin tv della conduttrice sembra ancora lontano, e si mormora di trattativete con la rete, per disaccordi sui programmi da affidarle.aveva lasciato Mediaset e la televisione lo scorso anno, per dedicarsifamiglia e cercare nuovi spunti lavorativi. Gli ultimi sviluppi sono stati confermati da Davide Maggio. Niente: arrivaal timone de LeLa voce era nell’aria già da qualche giorno, e ci ha pensato oggi Davide Maggio dal suo portale a ...

Ultime Notizie dalla rete : Iene Belen

Ne sapremo di più nei prossimi mesi? Intanto sembra che Mediaset abbia deciso di affidare LeRodriguez. La showgirl argentina dovrebbe condurre la fortunata trasmissione di Italia Uno ...Sembra infatti che Pier Silvio Berlusconi abbia pensato di far condurre LeRodriguez dopo il clamoroso addio di Alessia Marcuzzi al programma e all'intera rete. Sarà vero? Al momento ...Niente ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset, sarà infatti Belen Rodriguez a prendere il suo posto al timone de Le Iene, al fianco di Teo Mammuccari. Il ritorno in tv della conduttrice sembra ...Pertanto, Mediaset ha provato ad avviare una nuova trattativa per portare Alessia Marcuzzi a Le Iene che è risultata essere fallimentare. Ana Kohler canta Karma is a bitch e se questo è vero, è pur ...