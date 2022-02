Le gocciole: gli amatissimi biscotti senza burro che si sciolgono in bocca! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi vi riveliamo come fare dei biscotti buonissimi e senza burro, facili da fare e che si sciolgono subito in bocca, regalandovi una sensazione di piacere vera e propria. Un gusto che dovete sicuramente proporre ai vostri amici e familiari alla prima occasione, magari durante una festa. Troverete di seguito l’elenco degli ingredienti che vi serviranno e tutta la procedura per realizzarli. Ingredienti 150 ml di olio 360 gr di farina 2 uova gocce di cioccolato 8 gr di zucchero vanigliato 12 gr di lievito per dolci sale 120 gr di zucchero buccia d’arancia grattugiata Procedimento Prendete per prima cosa una terrina di medie dimensioni e metteteci dentro due uova, lo zucchero vanigliato e lo zucchero normale. Poi, utilizzando le fruste da cucina, sbattete il tutto fino a quando non si saranno amalgamati per bene ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi vi riveliamo come fare deibuonissimi e, facili da fare e che sisubito in bocca, regalandovi una sensazione di piacere vera e propria. Un gusto che dovete sicuramente proporre ai vostri amici e familiari alla prima occasione, magari durante una festa. Troverete di seguito l’elenco degli ingredienti che vi serviranno e tutta la procedura per realizzarli. Ingredienti 150 ml di olio 360 gr di farina 2 uova gocce di cioccolato 8 gr di zucchero vanigliato 12 gr di lievito per dolci sale 120 gr di zucchero buccia d’arancia grattugiata Procedimento Prendete per prima cosa una terrina di medie dimensioni e metteteci dentro due uova, lo zucchero vanigliato e lo zucchero normale. Poi, utilizzando le fruste da cucina, sbattete il tutto fino a quando non si saranno amalgamati per bene ...

