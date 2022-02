Lavoro, il tribunale di Perugia fa marcia indietro: annullato l’appalto “pirata” per la vigilanza con paghe da 4,5 euro all’ora (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tribunale di Perugia ha annullato l’appalto “pirata” per il servizio di vigilanza attivo negli scorsi mesi, che prevedeva una paga di 4,57 euro all’ora. Risultato: retribuzioni mensili di 700 euro, contro i 1.200 che prendevano prima. Ora è stato ripristinato il rispetto del contratto nazionale di riferimento. cpm un incremento del salario di oltre 2 euro l’ora e la piena regolarità contrattuale. La battaglia dei sindacati è stata complessa perché l’ente appaltante accusato in questione era proprio il tribunale, appunto. Con l’annullamento dell’appalto verrà applicato il contratto nazionale di riferimento dei multiservizi: i lavoratori torneranno a percepire una paga oraria di circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildiha” per il servizio diattivo negli scorsi mesi, che prevedeva una paga di 4,57. Risultato: retribuzioni mensili di 700, contro i 1.200 che prendevano prima. Ora è stato ripristinato il rispetto del contratto nazionale di riferimento. cpm un incremento del salario di oltre 2l’ora e la piena regolarità contrattuale. La battaglia dei sindacati è stata complessa perché l’ente appaltante accusato in questione era proprio il, appunto. Con l’annullamento delverrà applicato il contratto nazionale di riferimento dei multiservizi: i lavoratori torneranno a percepire una paga oraria di circa ...

