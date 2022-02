L’arte tra danza e disabilità. “Dopplegänger, uno spettacolo sull’opposto che dà origine al mistero” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Cosa succede quando si incontrano due mondi? Potrebbero ingaggiare una guerra di sopravvivenza o al contrario trovare punti di contatto e sviluppare un nuovo modo di coesistere. La risposta la scopriremo sul palco del Teatro Solvay di Rosignano (Li) il prossimo 11 febbraio alle 21 quando andrà in scena Dopplegänger, Chi incontra il suo doppio muore, lo spettacolo (gratuito) di Michele Abbondanza, Antonella Bertoni e Maurizio Lupinelli che dà forma all’incontro tra i corpi dei due interpreti, Francesco Mastrocinque, attore disabile con sindrome di Down, e Filippo Porro, danzatore professionista. DOPPELGA?NGER – Inequilibrio 2021 (Foto di Antonio Ficai) Francesco, 50 anni, appartiene all’esperienza del Laboratorio Permanente di Nerval Teatro che fin dal suo esordio ha l’obiettivo di creare un percorso culturale di ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Cosa succede quando si incontrano due mondi? Potrebbero ingaggiare una guerra di sopravvivenza o al contrario trovare punti di contatto e sviluppare un nuovo modo di coesistere. La risposta la scopriremo sul palco del Teatro Solvay di Rosignano (Li) il prossimo 11 febbraio alle 21 quando andrà in scena, Chi incontra il suo doppio muore, lo(gratuito) di Michele Abbon, Antonella Bertoni e Maurizio Lupinelli che dà forma all’incontro tra i corpi dei due interpreti, Francesco Mastrocinque, attore disabile con sindrome di Down, e Filippo Porro,tore professionista. DOPPELGA?NGER – Inequilibrio 2021 (Foto di Antonio Ficai) Francesco, 50 anni, appartiene all’esperienza del Laboratorio Permanente di Nerval Teatro che fin dal suo esordio ha l’obiettivo di creare un percorso culturale di ...

