L'arte tra danza e disabilità. 'Dopplegänger, uno spettacolo sull'opposto che dà origine al mistero' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Cosa succede quando si incontrano due mondi ? Potrebbero ingaggiare una guerra di sopravvivenza o al contrario trovare punti di contatto e sviluppare un nuovo modo di coesistere. La risposta la ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Cosa succede quando si incontrano due mondi ? Potrebbero ingaggiare una guerra di sopravvivenza o al contrario trovare punti di contatto e sviluppare un nuovo modo di coesistere. La risposta la ...

