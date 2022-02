L’Amica Geniale, i quattro libri di Elena Ferrante in esposizione a Casa Cultura (Di venerdì 4 febbraio 2022) I quattro libri di Elena Ferrante della collana L’Amica Geniale, sull’amicizia femminile, in esposizione a Casa Cultura, a Monreale. Chi volesse approfondire con la lettura la storia sulla serie tv “L’Amica Geniale” di Elena Ferrante da oggi può consultare i 4 libri sull’Amicizia femminile, che si trovano in esposizione nel salone di Casa Cultura-Santa Caterina. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ididella collana, sull’amicizia femminile, in, a Monreale. Chi volesse approfondire con la lettura la storia sulla serie tv “” dida oggi può consultare i 4sull’Amicizia femminile, che si trovano innel salone di-Santa Caterina. (Monrealelive.it)

