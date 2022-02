L’amica geniale 3, il ritorno di Lila e Lenù: anticipazioni della prima puntata del 6 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel corso della seconda serata del 72° Festival di Sanremo, in qualità di ospiti sono intervenute le giovani Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le due, rispettivamente Lila e Lenù ne L’amica geniale, hanno conquistato l’Ariston annunciando l’imminente arrivo della terza stagione della serie, basata sul best seller di Elena Ferrante. Storia di chi fugge e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel corsoseconda serata del 72° Festival di Sanremo, in qualità di ospiti sono intervenute le giovani Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le due, rispettivamentene, hanno conquistato l’Ariston annunciando l’imminente arrivoterza stagioneserie, basata sul best seller di Elena Ferrante. Storia di chi fugge e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

velenoallamela : Segnalo l’amica geniale in anteprima su RaiPlay!!! - strangeronmars : non so se guardare i primi due episodi de l' amica geniale in anteprima o resistere fino a domenica? che faccio? aiuto non so decidermi - mipiscio : Hanno messo le nuove puntate de l'amica geniale su raiplay...... pensando intensamente visto che domenica sera gioca la juve - lablegia : @BileMarco @GiusCandela Ma infatti non ho capito il ragionamento. E per domenica, l'Amica Geniale si può sempre rec… - perone_maria : @Zziagenio78 Io ci metterei L'amica geniale pure ? -