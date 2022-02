L’ambizioso piano di Intesa Sanpaolo per il 2025, tra emissioni zero e social lending (Di venerdì 4 febbraio 2022) Riduzione del rischio e dei costi, crescita delle commissioni e un serio impegno sulle politiche Esg, soprattutto per quanto riguarda l’impatto climatico: questi sono gli obiettivi di Intesa Sanpaolo per i prossimi quattro anni. Col piano d’impresa quadriennale (2022-2025) approvato il 4 febbraio a Torino dal Consiglio di Amministrazione, la più importante banca italiana promette di investire almeno 88 miliardi di euro per incentivare la transizione ecologica di piccole-medie imprese, 115 miliardi di euro per la conversione green del pianeta, di cui 500 milioni destinati all’aiuto delle persone in difficoltà. Allo stesso tempo punta a far guadagnare oltre 520 miliardi di euro ai suoi stakeholder, distribuendo ai soli azionisti oltre 22 miliardi di euro entro il 2025 e puntando a raggiungere un ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Riduzione del rischio e dei costi, crescita delle commissioni e un serio impegno sulle politiche Esg, soprattutto per quanto riguarda l’impatto climatico: questi sono gli obiettivi diper i prossimi quattro anni. Cold’impresa quadriennale (2022-) approvato il 4 febbraio a Torino dal Consiglio di Amministrazione, la più importante banca italiana promette di investire almeno 88 miliardi di euro per incentivare la transizione ecologica di piccole-medie imprese, 115 miliardi di euro per la conversione green del pianeta, di cui 500 milioni destinati all’aiuto delle persone in difficoltà. Allo stesso tempo punta a far guadagnare oltre 520 miliardi di euro ai suoi stakeholder, distribuendo ai soli azionisti oltre 22 miliardi di euro entro ile puntando a raggiungere un ...

