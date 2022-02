La terza vita di Alex Zanardi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Finito il primo ciclo al Centro Iperbarico: 4-5 ore di cure al giorno, ai medici ha detto «Dobbiamo lavorare, voglio stare bene» Leggi su lastampa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Finito il primo ciclo al Centro Iperbarico: 4-5 ore di cure al giorno, ai medici ha detto «Dobbiamo lavorare, voglio stare bene»

Advertising

GioiaKiss : @uau_che_caldu Terza pagina: Consigliarti una presa di posizione, qualunque essa sia... Ultimo rigo: la vita non da… - cerasimc : @mary922929 Me lo ha detto mio cuggino che è studiato. Dopo la terza dose hai 40 giorni di vita, poi muori ?????????????? - messveneto : La terza vita di Alex Zanardi: Finito il primo ciclo al Centro Iperbarico: 4-5 ore di cure al giorno, ai medici ha… - il_piccolo : La terza vita di Alex Zanardi - _tomlinsun28 : Si comunque quell* che fa la live è la terza sera di fila che sta attaccat* al palco ?? io nemmeno in un'altra vita -