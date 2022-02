La terza serata di Sanremo 2022 conquista tutti | 9 milioni e 54% di share

Advertising

SanremoRai : La classifica generale della terza serata. Cosa ne pensate? #Sanremo2022 - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - trash_italiano : Ordine d’uscita e ospiti della terza serata. #Sanremo2022 - giuliacavalier : Online la terza puntata del mio #DiarioSanremese per @esquireitalia, in cui mi domando se riuscirò prima della fine… - geukstars : RT @ToniaPeluso: Oltre la serata cover io propongo anche la terza sera il Karaoke. I cantanti devono cantare una delle canzoni degli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : terza serata

Dopo il record di ieri, con una secondache non si vedeva dai tempi di Pippo Baudo (era il 1995) e uno share che supera il 55%, laha raccolto 9 milioni 360 mila, pari al 54.1% di share. Per far un confronto l'anno scorso ladel festival - dedicata alle cover - aveva ottenuto in media 7 milioni 435 mila ......Frank Sinatra Segui il Festival in diretta Web con Affari Italiani Anche per questa quarta, ...PER VEDERE LA DIRETTA DALLE 20.45 Rivedi la prima puntata Rivedi la seconda puntata Rivedi la...La terza serata della 72 edizione del Festival di Sanremo prende il via con un ringraziamento speciale a Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica. Affetto e gratitudine, poi la dedica ...Elisa ha mostrato un retroscena sul suo profilo Instagram ai fans. In un video postato si vedono le sue prove in camerino, solo chitarra e voce, prima della sua ...