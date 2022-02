La Stazione Spaziale | dopo altri 5 anni di missione | sarà fatta deorbitare e precipitare nel Pacifico | ecco i dettagli del progetto

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Aggiornato dalla NASA il calendario operativo dellaInternazionale: attività prolungata fino al 2030 ed inizio della fase di deorbitaggio, previsto nell’Oceano, nel 2031. LaInternazionale in orbita – ComputerMagazine.itLe operazioni dellaInternazionale potrebbero essere estese per cinquein più rispetto alle previsioni iniziali: non più il 2025 come data di pensionamento dell’ISS (acronimo di “International Space Station”), bensì il 2030, con deorbitaggio nell’Oceanonel 2031. Se la proposta degli Stati Uniti verrà approvata, l’intero ciclo di vita dellaammonterà dunque a 30 ...

... il luogo più lontano dalle terre emerse a oltre 2.700 km dall'isola più vicina È iniziato il conto alla rovescia per lainternazionale (Iss). La Nasa ha infatti annunciato la fine ...stata preannunciata , poi rimandata : adesso la fine dellainternazionale (Iss) ha precise coordinate spazio - temporali . Lunedì 31 gennaio, la Nasa ha pubblicato un documento che riporta i modi in cui in cui l agenziastatunitense ...La NASA dice che prevede di affondare i resti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in una parte remota dell’Oceano Pacifico conosciuta come punto nemo All’inizio del 2031, dopo che la ...Lunedì 31 gennaio, la Nasa ha pubblicato un documento che riporta i modi in cui in cui l'agenzia spaziale statunitense prevede di mantenere in funzione l’Iss per la sua terza decade di vita, prima di ...