La saga dei Florio diventa una serie TV per Disney+

La saga dei Florio ideata da Stefania Auci si avvicina sempre più al piccolo schermo. La serie televisiva ispirata al romanzo best seller I leoni di Sicilia arriverà su Disney+, precisamente sull'area Star. E, udite udite, pare che ad occuparsi della regia sarà Paolo Genovese. Amatissimo per film come Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

La Disney s'innamora della saga dei Florio: "I leoni di Sicilia" sarà una serie tv diretta da Paolo Genovese

