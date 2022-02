La pessima battuta di Iva Zanicchi a Drusilla Foer (e la sua reazione) | VIDEO (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sui social è circolato molto un presunto siparietto che vede protagoniste Drusilla Foer e Iva Zanicchi – in gara con il brano “Voglio amarti” – nella terza serata di Sanremo sul Palco dell’Ariston: la cantante stava azzardando un paragone con la co-conduttrice di Amadeus, che sarebbe finito con una “blastata” ma che in realtà è andato diversamente da come è stato raccontato come ha evidenziato anche Giornalettismo. Iva Zanicchi le chiede “Quanto sei alta?”, Drusilla risponde “parecchio più di te”, la cantante incalza: “Ma hai anche altre cose più di me, la cultura, sei colta, sei intelligente”. Foer replica: “Sì, sono colta”. Non una battuta “raggelante” quindi, ma una semplice conferma ironica di una battuta mal riuscita a Iva ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sui social è circolato molto un presunto siparietto che vede protagonistee Iva– in gara con il brano “Voglio amarti” – nella terza serata di Sanremo sul Palco dell’Ariston: la cantante stava azzardando un paragone con la co-conduttrice di Amadeus, che sarebbe finito con una “blastata” ma che in realtà è andato diversamente da come è stato raccontato come ha evidenziato anche Giornalettismo. Ivale chiede “Quanto sei alta?”,risponde “parecchio più di te”, la cantante incalza: “Ma hai anche altre cose più di me, la cultura, sei colta, sei intelligente”.replica: “Sì, sono colta”. Non una“raggelante” quindi, ma una semplice conferma ironica di unamal riuscita a Iva ...

Drusilla Gucci rifila una risposta da maestra a Iva Zanicchi, autrice a Sanremo di una battuta tutt'altro che felice L'articolo Iva Zanicchi, pessima battuta a Sanremo: Drusilla Foer la stronca in diretta proviene da Gossip e Tv .

Sanremo 2022: il gesto di Michele Bravi per Drusilla Foer che lo accarezza. Nel corso della serata non è nemmeno passato inosservato il gesto che Michele Bravi ha voluto riservare a Drusilla Foer.

