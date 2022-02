La pandemia non rinnova la didattica: dopo due anni aule, libri e sistemi di valutazione identici. Ma i prof hanno migliorato le loro competenze digitali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nemmeno l’emergenza Covid è riuscita a cambiare la scuola italiana. Maestri e professori continuano ad usare come principale risorsa didattica il libro di testo; danno voti come hanno sempre fatto senza mettere in campo l’autovalutazione o quella tra pari; non vanno oltre la classica aula e in didattica a distanza hanno usato solo piattaforme all in one per le scuole senza pensare di adoperare applicazioni per il coding o per videoconferenze. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. L’unica novità è il potenziamento dell’uso del digitale e il miglioramento della formazione in questa direzione. A due anni dalla chiusura delle scuole a causa della pandemia, Indire (l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa) ha pubblicato uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nemmeno l’emergenza Covid è riuscita a cambiare la scuola italiana. Maestri eessori continuano ad usare come principale risorsail libro di testo; danno voti comesempre fatto senza mettere in campo l’autoo quella tra pari; non vanno oltre la classica aula e ina distanzausato solo piattaforme all in one per le scuole senza pensare di adoperare applicazioni per il coding o per videoconferenze. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. L’unica novità è il potenziamento dell’uso del digitale e il miglioramento della formazione in questa direzione. A duedalla chiusura delle scuole a causa della, Indire (l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa) ha pubblicato uno ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? TUTTI i numeri della pandemia migliorano. ?? TUTTI gli altri Paesi fanno ormai a gara per togliere ogni restrizion… - NicolaPorro : ?? 'Non c'abbiamo capito nu c...'. #Zalone ridicolizza i virologi star a #Sanremo. Imperdibile (VIDEO) ???? - Internazionale : La pandemia ha generato milioni di tonnellate di rifiuti plastici che non sono stati smaltiti correttamente. L'inqu… - KMarrito : @bluepastello Mi scoccia tantissimo e ci sto davvero male. Però intuendo i numerosi interessi economici che stanno… - LucaCaiazzo2 : UNDER50 che ha ricevuto 2dosi(io43)ed ora a fine pandemia(OMSoggi),con OMICRON che nemmeno si accorge di aver contr… -