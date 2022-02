La nuova ordinanza cambia colori | cosa cambia per le regioni in arancione

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Le Marche diventeranno zonada lunedì: è in arrivo un'del Ministro della Salute Speranza che porterà la regione al cambio di fascia mentre nulla cambierà per il resto d'Italia....

Advertising

AndreaVallascas : Speranza firma una nuova ordinanza corridoi turistici per chi viene dall'UE. Sardi e siciliani non vaccinati attend… - Telesardegna : Coronavirus. Nuova ordinanza del Presidente della Regione Christian Solinas [PDF] - Telesardegna : Coronavirus. Nuova ordinanza del Presidente della Regione Christian Solinas [PDF] - misiagentiles : RT @Roma: ?? #Movida, firmata nuova #OrdinanzaAntialcol. Nei municipi I e II obbligo di chiusura dalle 22 alle 5 degli esercizi di vicinato… - enricofrasca3g3 : RT @Roma: ?? #Movida, firmata nuova #OrdinanzaAntialcol. Nei municipi I e II obbligo di chiusura dalle 22 alle 5 degli esercizi di vicinato… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova ordinanza

ROMA on line

MACERATA -del Comando della Polizia locale di Macerata per regolamentare la viabilità nelle vie Lorenzoni e Romagnoli per consentire il montaggio di una gru a servizio di un cantiere edile. Il ...Se ne è dovuta occupare la Corte di Cassazione che, con una[1] , ha dato la sua autorevole risposta: un figlio può essere erede di chi non è suo padre , ma, per arrivare a questo ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Mentre la Maddalena brucia ancora — nel tardo pomeriggio un nuovo rogo ha colpito la montagna ... a emettere un’ordinanza per sgomberare le cascine della località Novelle.