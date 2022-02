La mia storia tra le dita: testo e significato del brano di Grignani (Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la quarta serata di Sanremo 2022, i 25 cantanti in gara reinterpreteranno un brano edito italiano o internazionale compreso tra il 1960 e il 1999. Per l’occasione, Irama ha scelto di duettare con Gianluca Grignani proprio sulle note dell’emozionante brano “La mia storia tra le dita“, primo estratto del primo album in studio “Destinazione paradiso”. Il brano inizia con una presa di coscienza da parte di Gianluca che riflette sulla sua relazione giunta al capolinea “Sai penso che, non sia stato inutile stare insieme a te“. Nonostante sia una “decisione discutibile“, il cantante le chiede di rimanere con almeno un’altra sera in quanto teme di rimanere solo con la loro “storia tra le dita“. Il protagonista incalza “tu troverai qualcun altro, ... Leggi su zon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la quarta serata di Sanremo 2022, i 25 cantanti in gara reinterpreteranno unedito italiano o internazionale compreso tra il 1960 e il 1999. Per l’occasione, Irama ha scelto di duettare con Gianlucaproprio sulle note dell’emozionante“La miatra le“, primo estratto del primo album in studio “Destinazione paradiso”. Ilinizia con una presa di coscienza da parte di Gianluca che riflette sulla sua relazione giunta al capolinea “Sai penso che, non sia stato inutile stare insieme a te“. Nonostante sia una “decisione discutibile“, il cantante le chiede di rimanere con almeno un’altra sera in quanto teme di rimanere solo con la loro “tra le“. Il protagonista incalza “tu troverai qualcun altro, ...

