La mia odissea postale nel tempo della digitalizzazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) La nuova normalità di cui parlano i teorici sociali somiglia molto a quella vecchia se per ritirare una raccomandata alle Poste ci vogliono tre giorni. L'inquietante missiva era per mia madre, 90 anni, invalida totale, che non esce di casa da anni, così ci sono andato io. Non l'avessi mai fatto. La gentile impiegata dietro il vetro mi ha guardato di sotto la mascherina come un ramarro: ma caro signore, ma cosa crede, che una raccomandata si possa ritirare così? Ma deve venire la diretta interessata. Ma non può muoversi, non è in condizioni. Eh ma lei ce l'ha la delega? Ce l'ha il documento dell'interessata? No, qui con me non ce l'ho. E allora lei deve portare l'interessata o almeno un suo documento. Guardi, giusto per agevolarla (com'è umana, lei!), mi accontento anche delle foto, poi la firma se vuole facciamo che la mette lei.Solo che il documento fisico ce l'ha l'altro figlio, che ...

