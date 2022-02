La mia banda suona il Rock (Di venerdì 4 febbraio 2022) di Michele Miceli Michele, promettente chitarrista sedicenne di Pontecagnano, frequentante il liceo Francesco Severi di Salerno, è stato il promotore della creazione di un nuovo progetto Rock: “ Ho iniziato a studiare da autodidatta – ha rivelato lo strumentista – attraverso libri e tutorial su YouTube, il mio percorso di formazione non mi ha dato una conoscenza approfondita della teoria, ma questo metodo mi ha permesso di riuscire a suonare tutte le canzoni che desidero, creando uno stile che mi appartiene. La chitarra mi ha sempre affascinato, la vedo come un mezzo per esprimere tutto quello che non potevo dire attraverso le parole.” Tutto ha inizio quando Michele con grande consapevolezza e decisione, decide di posare la chitarra e prendere in mano il suo cellulare, postando un annuncio per la ricerca di strumentisti tra i suoi follower, disposti a ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 4 febbraio 2022) di Michele Miceli Michele, promettente chitarrista sedicenne di Pontecagnano, frequentante il liceo Francesco Severi di Salerno, è stato il promotore della creazione di un nuovo progetto: “ Ho iniziato a studiare da autodidatta – ha rivelato lo strumentista – attraverso libri e tutorial su YouTube, il mio percorso di formazione non mi ha dato una conoscenza approfondita della teoria, ma questo metodo mi ha permesso di riuscire are tutte le canzoni che desidero, creando uno stile che mi appartiene. La chitarra mi ha sempre affascinato, la vedo come un mezzo per esprimere tutto quello che non potevo dire attraverso le parole.” Tutto ha inizio quando Michele con grande consapevolezza e decisione, decide di posare la chitarra e prendere in mano il suo cellulare, postando un annuncio per la ricerca di strumentisti tra i suoi follower, disposti a ...

