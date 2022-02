La Meloni e i suoi sfrattati dalle reti Mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Berlusconi arrabbiato con l’ingrata” Meloni. Mediaset chiude le porte La Repubblica, pagina 6, di E.La. «È un’irriconoscente». Berlusconi, davanti alla tv, non ha affatto gradito le parole di Giorgia Meloni che, ancora irritata per il finale di partita del Quirinale, aveva appena detto ai microfoni di Quarta Repubblica che lei «non deve niente» al Cavaliere. Meno di due giorni dopo sono state cancellate le presenze degli esponenti di Fratelli d’Italia alle trasmissioni Mediaset di tutta la settimana. Che ci sia un nesso. fra i due fatti, è negato da fonti vicine ad Arcore. Ma la vicenda ha già acceso polemiche e arricchito il corposo capitolo della guerra nel centrodestra seguita alla rielezione di Sergio Mattarella. Lunedì sera. Nel corso della trasmissione di Nicola Porro su Rete4, la leader di FdI si lascia andare ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 4 febbraio 2022) Berlusconi arrabbiato con l’ingrata”chiude le porte La Repubblica, pagina 6, di E.La. «È un’irriconoscente». Berlusconi, davanti alla tv, non ha affatto gradito le parole di Giorgiache, ancora irritata per il finale di partita del Quirinale, aveva appena detto ai microfoni di Quarta Repubblica che lei «non deve niente» al Cavaliere. Meno di due giorni dopo sono state cancellate le presenze degli esponenti di Fratelli d’Italia alle trasmissionidi tutta la settimana. Che ci sia un nesso. fra i due fatti, è negato da fonti vicine ad Arcore. Ma la vicenda ha già acceso polemiche e arricchito il corposo capitolo della guerra nel centrodestra seguita alla rielezione di Sergio Mattarella. Lunedì sera. Nel corso della trasmissione di Nicola Porro su Rete4, la leader di FdI si lascia andare ...

Advertising

tvzoomitalia : La Meloni e i suoi sfrattati dalle reti Mediaset @QuiMediaset_it @GiorgiaMeloni @FratellidItalia - AnnaRitaMargot : RT @giusnico19511: L'ipocrisia della meloni e company per l'elezione del pres. Mattarella che alle urne hanno votato nordio, rimanendo disg… - dellandro58 : RT @dantegiumanini: Povero illuso ?@matteosalvinimi? , vista la delusione i suoi elettori ora appoggiano la Meloni, sterza a sinistra Salv… - giasty1 : RT @saveriolakadima: Caro Presidente @berlusconi le faccio prima gli auguri di una pronta guarigione, poi la ringrazio per aver cacciato da… - saveriolakadima : Caro Presidente @berlusconi le faccio prima gli auguri di una pronta guarigione, poi la ringrazio per aver cacciato… -