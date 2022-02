La mamma di Pantani svela | “Quando è morto con Marco c’erano due escort | vanno trovate”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladinon si è ancora arresa alla mancanza di verità. “Non era solo la notte che è, con luidue”, ha detto ieri ai carabinieri di Rimini Tonina Belletti, ascoltata dal nucleo investigativo del reparto operativo di Rimini. La donna è stata tre ore e mezza nella sede del comando provinciale, risentita nell’ambito del nuovo fascicolo della Procura della Repubblica riminese, che ha già archiviato due indagini, l’ultima nel 2015, arrivando sempre alla stessa conclusione e cioè che il campione di ciclismo morì, il 14 febbraio 2004 nel residence ‘Le Rose’, per una overdose di farmaci e droga. Le rivelazioni dial vaglio degli inquirenti Secondo ‘Il Resto del Carlino‘, quel giorno, all’hotel Le Rose, ...

"Marco non era solo la notte che è morto, con lui c'erano due escort". Ne è convinta la madre di Marco, Tonina Belletti, che ne ha parlato ai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Rimini. La donna è rimasta tre ore e mezza nella sede del comando provinciale, risentita ...E solo al termine di questi atti, se emergeranno nuove prove, sarà chiuso il fascicolo informativo "modello 45" e sarà riaperto il "Caso".Tonina ha concentrato la sua deposizione anche ...“Marco non era solo la notte che è morto, con lui c’erano due escort“. Lo ha detto la madre di Marco Pantani, Tonina Belletti, che ne ha parlato ai carabinieri del nucleo investigativo del reparto ..."Cercate le due escort che sono salite nella sua stanza la mattina in cui Marco è morto". È l'appello di Tonina Belletti, mamma di Marco Pantani, tornata giovedì pomeriggio a raccontare la sua verità ...