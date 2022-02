La madre di Pantani | Quando morì c' erano due escort

(Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Insieme a Marco, la notte in cui, "c'due". Lo ha detto la, Tonina Belletti, durante un colloquio coi carabinieri di Rimini, sentita per oltre tre ore e mezza nell'ambito del nuovo fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura in merito alla morte del campione di ciclismo avvenuta il 14 febbraio 2004 nel residence "Le Rose" di Rimini. Secondo quanto emerso, il grande campioneper un'overdose di farmaci e droga. La Procura romagnola ha già archiviato due indagini, l'ultima volte del 2015, arrivando sempre a questa medesima conclusione. Alla fine di novembre è stata aperta una terza inchiesta perché - aveva spiegato l'avvocato di famiglia, Fiorenzo Alessi, "mamma Tonina vuole 'mettersi il cuore in pace'". La morte sospetta del 'pirata' Marco ...

Advertising

Agenzia_Italia : La madre di #MarcoPantani: 'Quando morì c'erano due escort' - news_bologna : Pantani: madre ai Cc, era con due escort quando morì - Nutizieri : Marco Pantani, la madre ai carabinieri: «Il giorno della morte con lui c’erano due escort» - corrierebologna : Pantani, la madre dai carabinieri: «Con lui c’erano due escort» - Nutizieri : Caso Pantani, la madre in Procura a Rimini: 'Non era solo quando morì' -

Ultime Notizie dalla rete : madre Pantani

L'ultimo capitolo è andato in archivio nelle scorse ore: Tonina, ladel campione di Cesenatico , accompagnata dall'avvocato Florenzo Alessi è stata ascoltata dai carabinieri del Nucleo ...Con Enricofanno parte della giuria Lia Remorini,di Tuono Pettinato, il giornalista Guido Siliotto, il fumettista Paolo Bacilieri, protagonisti dei prossimi incontri rivolti alle ...la madre del Pirata non si è voluta sbilanciare. "Voglio solo giustizia, per mettermi finalmente il cuore in pace. Vogliamo sapere com’è morto Marco e se c’era qualcuno con lui, come crediamo". Lei e ...(ANSA) - RIMINI, 04 FEB - "Marco non era solo la notte che è morto, con lui c'erano due escort". Ne è convinta la madre di Marco Pantani, Tonina Belletti, che ne ha parlato ai carabinieri del nucleo ...