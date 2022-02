La lettera di Achille Lauro a Loredana Bertè dopo l’esibizione al Festival di Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al termine della loro esibizione nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022, Achille Lauro ha voluto omaggiare la compagna di scena Loredana Bertè con un mazzo di rose rosse e un biglietto-lettera che è stato letto da Amadeus. Ecco il testo: Che strano Uomo sono io, incapace di chiedere scusa, Perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano Uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano Uomo sono io, Capace solo di dire “sei bellissima” Perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, “per i tuoi occhi ancora”, Chiedo scusa e vado via.Lauro Streaming e tv Dove vedere la quarta serata del Festival di Sanremo ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al termine della loro esibizione nella quarta serata deldiha voluto omaggiare la compagna di scenacon un mazzo di rose rosse e un biglietto-che è stato letto da Amadeus. Ecco il testo: Che strano Uomo sono io, incapace di chiedere scusa, Perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano Uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano Uomo sono io, Capace solo di dire “sei bellissima” Perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, “per i tuoi occhi ancora”, Chiedo scusa e vado via.Streaming e tv Dove vedere la quarta serata deldi...

