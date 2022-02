La guerra tra la Germania e Telegram (e non solo) e il contrattacco dei social (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Germania sta cercando di mettere un argine sostanzioso all’hate speech cercando di aggiornare una legge del 2017, conosciuta come il NetzDG (o Network Enforcement Act). In principio, questa legge prevedeva esclusivamente la rimozione di contenuti violenti dalle piattaforme social con un numero superiore ai due milioni di utenti, ma successivamente – in seguito anche a fatti di cronaca che hanno attraversato la Germania, scatenati da motivazioni collegate all’odio strisciante sui social network – si è reso necessario un aggiornamento da parte del legislatore. In base alle ultime modifiche, i parlamentari tedeschi chiedono alle piattaforme social di inviare contenuti illegali – comprese foto di svastiche o post che incitano alla violenza – e dati degli utenti a un’agenzia centrale delle forze ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lasta cercando di mettere un argine sostanzioso all’hate speech cercando di aggiornare una legge del 2017, conosciuta come il NetzDG (o Network Enforcement Act). In principio, questa legge prevedeva esclusivamente la rimozione di contenuti violenti dalle piattaformecon un numero superiore ai due milioni di utenti, ma successivamente – in seguito anche a fatti di cronaca che hanno attraversato la, scatenati da motivazioni collegate all’odio strisciante suinetwork – si è reso necessario un aggiornamento da parte del legislatore. In base alle ultime modifiche, i parlamentari tedeschi chiedono alle piattaformedi inviare contenuti illegali – comprese foto di svastiche o post che incitano alla violenza – e dati degli utenti a un’agenzia centrale delle forze ...

Advertising

CarloStagnaro : Mamma li russi! Oggi ai #LeoniFiles arriva @martaottaviani e ci mette in riga, a me e @CarloAmenta1 / Brigate Russe… - ilriformista : 'Quando è sparito 3 ore per andare a casa di Cassese, ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritt… - AngeloCiocca : In questa guerra geopolitica, mentre si invoca la #transizioneecologica , a scapito di famiglie e imprese, a rimett… - Linkiesta : Le Olimpiadi invernali sono il nuovo fronte della guerra fredda tra Usa e Cina? Da mesi attivisti e governi si opp… - yodit_lemlem : RT @davide_tommasin: ?? Byoblu cerca di parlare di Etiopia???? ed Eritrea???? Ma il #debunking dovrebbe analizzare in profondità tutto il contes… -