“La gente mi diceva che…”: brutto episodio, la cantante trova la forza di raccontarlo (Di venerdì 4 febbraio 2022) “La gente mi diceva solo che…”: la cantante trova la forza di raccontare un brutto episodio vissuto. La giovanissima cantante in una vecchia intervista a Vanity Fair ha raccontato un brutto momento vissuto. Ha trovato il coraggio di aprirsi. Ha confessato quanto sia stato difficile superare l’ansia. L’ansia di essere inondata dalle critiche e nonostante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Lamisolo”: laladi raccontare unvissuto. La giovanissimain una vecchia intervista a Vanity Fair ha raccontato unmomento vissuto. Hato il coraggio di aprirsi. Ha confessato quanto sia stato difficile superare l’ansia. L’ansia di essere inondata dalle critiche e nonostante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FartFromAmerika : RT @cris_cersei: PS Aggiungo: mi diceva che si tratta di gente che teneva i bangla al nero, non faceva scontrini, mai avuto paura di niente… - Stefyndq : RT @cris_cersei: PS Aggiungo: mi diceva che si tratta di gente che teneva i bangla al nero, non faceva scontrini, mai avuto paura di niente… - LallaM40589392 : RT @cris_cersei: PS Aggiungo: mi diceva che si tratta di gente che teneva i bangla al nero, non faceva scontrini, mai avuto paura di niente… - mpu78 : RT @cris_cersei: PS Aggiungo: mi diceva che si tratta di gente che teneva i bangla al nero, non faceva scontrini, mai avuto paura di niente… - fiorellinas : @Fiorello possiamo fare niente, la gente è avvelenata, malvagia. Io quando vedo sta gente, so felice che il Signor… -